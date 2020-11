Von Marie Heßlinger, Wolfratshausen

Ein graues Sofa, ein Kuscheltier im Hintergrund, eine Frau mit schwarzen Haaren und weißen Zähnen. Sie werde nun schimpfen, sagt sie, wem das nicht passe, der solle lieber gleich wegklicken. "How I really feel about the USA since livin' in Germany/Europe", heißt ihr Video. Es geht um Heuchelei. Darum, dass viele Amerikaner Deutschland für ein sozialistisches Land hielten. Um die Vorteile gesetzlicher Krankenkassen, um veraltete Rollenbilder. Die 28-Jährige rechne mit Anfeindungen, sagt sie zu Beginn. Doch das Video sei ihr wichtig. Um zu sehen, wie sie selbst im Laufe der Jahre gewachsen sei.