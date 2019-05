5. Mai 2019, 21:51 Uhr Workshop zur KI Eigene "Fälschungen" herstellen

Einen außergewöhnlichen Workshop zum Thema "Kunst & Künstliche Intelligenz: Neue Werke alter Meister" hat die langjährige Penzberger Museumsleiterin Gisela Geiger organisiert. Er findet am Samstag, 18. Mai, im Buchheim Museum statt. Referenten sind Stephan Hellerbrand, Technologie-Berater für Projekte mit den Schwerpunkten Software und Machine Learning, und Aljoscha Leonhardt, Gehirn- und KI-Forscher am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München. Zum gleichen Thema gibt es in Bernried auch einen Vortrag am Sonntag, 12. Mai (Beginn 15.30 Uhr).

Selbst im Bereich der bildenden Kunst, die so fundamental menschlich erscheine, machten lernende Algorithmen dramatische Fortschritte, erklärt Gisela Geiger. Im Rahmen des interaktiven Workshops sollen Interessierte Einblicke in die Welt der "malenden Maschinen" erhalten. Zudem erläutern die beiden Referenten ihren Worten nach auf verständliche Weise die Grundkonzepte der modernen KI und der sogenannten "tiefen neuralen Netzwerke" und zeigen anhand vieler Beispiele auf, wo uns KI im Alltag bewusst und unbewusst begegnet.

Höhepunkt des Workshops ist ein Kunstexperiment: Die Referenten demonstrieren, wie man Netzwerken beibringen kann, im Stil alter oder neuer Meister beliebig neue Werke zu generieren. Teilnehmer haben sodann im Rahmen eines Wettbewerbs die Gelegenheit, eigene "Fälschungen" herzustellen. Zum Abschluss des Workshops soll über ethische Aspekte der KI-Revolution und künstlerische Fragestellungen - "Was ist Stil?" oder "Was unterscheidet algorithmische und menschliche Fälschungen?" - debattiert werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt; Laptop, Tablet oder Smartphone sind mitzubringen. Die Gebühr beträgt 60 Euro, für Schüler/Studenten 20 Euro. Anmeldung unter sabine.bergmann@buchheimmuseum.de oder Tel. 08158/ 99 70 50.