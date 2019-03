7. März 2019, 21:56 Uhr Workshop in Benediktbeuern Günstige Gerichte aus Bio-Zutaten

Zentrum für Umwelt und Kultur lädt zu Küchen-Workshop ein

Wer Lebensmittel mit der Aufschrift "Bio" im Supermarkt kauft, muss dafür häufig tiefer ins Portemonnaie greifen. Manche Kunden, die über wenig Geld im Monat verfügen, meinen deshalb, dass sie sich "Bio" überhaupt nicht leisten können. In einem Küchen-Workshop will das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern zeigen, dass dies nicht stimmt. Der Kurs mit dem Titel "Bio muss nicht teuer sein" findet am Freitag, 22. März, von 18 bis etwa 21.30 Uhr im ZUK statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund Benediktbeuern angeboten.

Elisabeth Veronika Rott, Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung, gibt Tipps und Tricks zum Einkauf und zur Vorratshaltung. Die Teilnehmer bereiten saisonale Gerichte zu, die aus orientalischen Küche stammen, und haben dann beim gemeinsamen Essen die Gelegenheit zu lockeren Gesprächen. Treffpunkt ist im Tagungsraum 5 des Maierhofs. Dieses Zimmer befindet sich im ersten Obergeschoss im Westflügel und ist über den Tennenaufgang neben dem Großparkplatz des Klosters zu erreichen. Die Gebühr beträgt 25 Euro pro Person, darin sind auch das gemeinsame Abendessen und eine Sammlung von Küchenrezepten enthalten. Mitzubringen sind eine saubere Küchenschürze, Spül- und Trockenhandtücher sowie ein Behälter zur Mitnahme von Speiseresten. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 13. März, ist erforderlich, Telefon 08857/88-759, oder über das Internet (www.zuk-bb.de).