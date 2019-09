Ein lautes Geräusch beim Autofahren hat eine 59-jährige Wolfratshauserin aufgeschreckt. Wie sich in der Werkstatt herausstellte, waren alle vier Radmuttern des rechten Vorderrads gelockert. Nachdem der Mechaniker einen technischen Defekt ausgeschlossen hatte, erstattete sie Anzeige gegen Unbekannt. Die Wolfratshauserin geht davon aus, dass die Radmuttern bereits Mitte August mutwillig gelöst wurden. Am Donnerstag wurde auch noch der Heckscheibenwischer ihres Autos abgebrochen. Das Fahrzeug war in der Winibaldstraße geparkt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 08171/42110.