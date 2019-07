8. Juli 2019, 21:40 Uhr Wolfratshauser Zentrum Der Wurmfortsatz der Marktstraße

Der abgehängte Teil der Marktstraße: Geschäfte gibt es auch hier in der Verlängerung des Obermarkts, Passanten dagegen so gut wie gar nicht.

Jenseits vom Schwankl-Eck fühlt sich der Obermarkt in Wolfratshausen nicht mehr an wie eine Einkaufsmeile. Trotzdem gibt es dort Geschäfte. Die müssen teilweise jedoch ganz schön ums Überleben kämpfen

Von Linda Pawlak und Konstantin Kaip, Wolfratshausen

Wenn von der Wolfratshauser Marktstraße die Rede ist, denken die meisten an den Untermarkt und das Stückchen Obermarkt, das vom Marienplatz bis zum Schwankl-Eck an der Johannisgasse reicht. Der südliche Obermarkt, der von dort zweispurig bis zur Littig-Villa führt, ist hingegen so etwas wie der vernachlässigte Appendix des Marktes in der Altstadt. Er wird zwar viel befahren, zum Bummeln verlieren sich dorthin allerdings wenige Menschen. Läden stehen leer, ein paar haben keine Öffnungszeiten und vergeben nur Termine, auf den Gehwegen sieht man kaum Passanten.

Trotzdem gibt es dort Geschäfte, die sich seit Jahren halten. Wirft man einen Blick in die abzweigende Berggasse, findet man etwas versteckt das "Atelier Wollliebe". Im Laden halten sich einige Kunden auf, Inhaberin Ilse Krestel hilft bei der Auswahl des richtigen Garns. Auf den ersten Blick läuft das Geschäft gut, doch Krestel, die den Laden vor elf Jahren eröffnet hat, erzählt, dass sie mit Problemen zu kämpfen habe. Es kämen zwar viele Stammkunden, sagt sie. Zusätzlich biete sie einen Häkelkurs für Kinder an, der sehr beliebt sei. "Trotzdem läuft es leider alles andere als gut", verrät Krestel. Sie arbeite zusätzlich als Sachbearbeiterin in einem Pharmaunternehmen, um sich über Wasser zu halten. Und im Jahr 2017 habe sie deutliche Umsatzrückgänge gehabt.

Die Ursache sieht Krestel nicht nur im Internethandel, sondern auch in der Verkehrssituation. "Rund um die Uhr ist hier in der Straße viel Verkehr und es gibt im Verhältnis dazu meistens nur wenig freie Parkplätze", sagt sie. "Das macht die Atmosphäre kaputt und das Einkaufen anstrengend. Ich denke, dass deswegen weniger Leute hier ihre Erledigungen machen."

Eine andere Ladenbetreiberin am Obermarkt bestätigt das. Sie nennt die Straße den "Wurmfortsatz" des Obermarkts, da viele Menschen nur bis zum Schwankl-Eck liefen und dort wieder umdrehten. "Ich kann von meinem Geschäft hier kaum leben", beklagt sie sich. "Auf den Straßen hier ist wahnsinnig viel los, das bedeutet viel Lärm und Dreck. Das schreckt potenzielle Kunden ab und macht die Stimmung kaputt."

Der Wirtschaftsreferent im Stadtrat, Helmut Forster (BVW), kennt die Lage gut, die er als "problematisch" bezeichnet: "Die Leute benutzen die Straße eigentlich nur, um durchzufahren", sagt er. Hinzu kämen die zahlreichen Leerstände.

Hans-Jürgen Reuschenbach, der seit 20 Jahren ein Maßbekleidungsgeschäft am Obermarkt betreibt, hat schon viele Läden schließen sehen. Den Verkehr sieht er nicht als Nachteil an. "Die Leute fahren mit dem Auto an meinem Laden vorbei und werden so auf ihn aufmerksam", sagt er. Grund für die Auflösung vieler Geschäfte ist seiner Meinung nach das kleine Angebot in der Straße. "Die Leute finden keinen Anreiz mehr, hierher zu kommen", meint Reuschenbach. Zu ihm kämen indes viele Stammkunden. "Sie bekommen hier die Beratung, die sie in anderen Läden oder im Internet nicht bekommen."

Forster sieht in den Leerständen so etwas wie einen Teufelskreis. "Man bräuchte attraktive Mieter für diese Läden", sagt er. Die allerdings scheuten den südlichen Obermarkt wegen der geringen Kundenfrequenz. "Ich sehe da im Moment keine großen Möglichkeiten, etwas zu verbessern." Ein Kreisverkehr am Schwankl-Eck, wie er in der Bürgerbeteiligung vorgeschlagen wurde, würde nach Forsters Ansicht die Verkehrsprobleme nur verschärfen.

Ernst Gröbmair, Sprecher des Vereins "Lebendige Altstadt Wolfratshausen" (LAW), sieht dagegen mehr Spielraum. Der LAW wolle sich dafür einsetzen, auch im "oberen Obermarkt" das Niveau von Straße und Gehsteig anzunähern, um den Verkehr zu verlangsamen, sagt er. Auch könne man den Park der Littig-Villa öffnen, indem man einfach den Zaun entferne.

Ein Hoffnungsschimmer für die Ladenbetreiber könnte das Parkhaus mit 108 Stellplätzen sein, das die Stadt am Paradiesweg errichten lässt. Wer sein Auto dort künftig abstellt, muss schließlich auf dem Weg in die Altstadt an den Geschäften im südlichen Obermarkt vorbei. Das könne zumindest ein Ansatz sein, die Lage zu verbessern, sagt Forster. "Ich hoffe schon, dass sich durch das Parkhaus die Frequenz dort erhöht." Auch Gröbmair erhofft sich, dass mit dem Parkhaus "eine leichte Belebung eintritt". Der Stadtrat befasst sich am Dienstag mit der Baugenehmigung.

Zumindest für die Weihnachtszeit gibt es auch noch einen anderen kleinen Lichtblick: Dann soll der Straßenabschnitt künftig nämlich ebenso leuchten wie der restliche Markt. Auf Anregung des LAW und des Werbekreises hat der Stadtrat im Mai beschlossen, die Adventsbeleuchtung, die bislang aus technischen Gründen nur bis zur Johannisgasse ging, in den südlichen Obermarkt zu erweitern. "Es wäre zu hoffen, dass er dadurch zumindest gefühlsmäßig integriert werden kann", sagt Forster.