Wer ein Geschenk für Weihnachten braucht, kann auf herkömmliche Art in den Innenstädten flanieren gehen und sich in den Geschäften nach etwas Passendem umsehen. Wer dem Gedrängel in der Adventszeit jedoch aus dem Weg gehen möchte, kann sich an den Computer setzen und ein Präsent aus dem Internet bestellen. Es gibt da aber noch eine weitere Möglichkeit: Ein originelles Geschenk für den Gabentisch kann man auch im Wolfratshauser Weltladen kaufen. Dort gibt es ein großes Sortiment von fair gehandelten Waren aus aller Welt. Dazu gehören zum Beispiel auch Schmuck, Filzwaren, Körbe, Taschen, Tücher, Uhren, Sonnengläser, exotische Musikinstrumente und diverse Weihnachtsartikel. "Diese fair gehandelten Produkte schenken nicht nur Freude beim Beschenkten, sondern dem Schenkenden auch ein gutes Gewissen", meint Ruth Kohlhepp vom Wolfratshauser Weltladen. In der Adventszeit bietet die Einrichtung im Untermarkt 71, direkt gegenüber der Musikschule, erweiterte Öffnungszeiten an: Das Geschäft ist werktäglich jeden Vormittag von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags auch von 14.30 bis 17.30 Uhr.