Eine Bergwanderung zur Wallgauer Alm bieten die Naturfreunde Wolfratshausen für Sonntag, 25. August, an. Die Teilnehmer treffen sich um 8 Uhr beim AWO-Heim an der Äußeren Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Von Wallgau aus wandern sie auf dem Panoramaweg in den Wald und weiter zur Alm. Bei schönem Wetter könnte der Rückweg alternativ über die Krüneralm, die Finzalm und die Finzbachklamm zurückführen. Eine Einkehr ist unterwegs möglich. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0162 / 25 65 656 oder per E-Mail an berg@naturfreunde-wolfratshausen.de