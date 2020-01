Am 28. Februar findet zum Starkbierfest in der Wolfratshauer Loisachhalle auch wieder das berühmte Politiker-Derblecken der Loisachtaler Bauernbühne statt. Im Rahmenprogramm spielen zudem das Sound-Players-Trio, die Stadtkapelle und die Oktoberfestband "Bergluft". An morgigen Dienstag, 28. Januar, startet der Vorverkauf. Zu bekommen sind die Karten ausschließlich im Bürgerbüro Wolfratshausen am Marienplatz 1. Die Karten kosten 14 Euro, ermäßigt 9 Euro. Das traditionell Starkbierfest Ende Februar beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits von 18 Uhr an.