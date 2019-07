7. Juli 2019, 21:24 Uhr Wolfratshauser Stadtlauf Flotte Sohlen

Es war die 20. Auflage des Wolfratshauser Stadtlaufs, und dem Jubiläum angemessen war die Stimmung am Sonntag bestens, die Zeiten schnell und das Wetter gnädig. Während der Tegernsee-Triathlon wegen Regens ausfallen mussten, verzogen sich die Wolken in der Loisachstadt pünktlich. An die 450 Sportler, nahmen heuer an dem beliebten Rennen teil. Am schnellsten unterwegs bei den erwachsenen Frauen was Thea Heim mit rund 34 Minuten auf zehn Kilometern, bei den Männern Daniel Götz mit rund 31 Minuten. Alle Ergebnisse sind unter www.stadtlauf.net nachzulesen.