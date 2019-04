5. April 2019, 21:42 Uhr Wolfratshauser Naturfreunde Wanderung zur Neureuthalm

Der Verein "NaturFreunde Wolfratshausen" veranstaltet eine Wanderung zur Neureuthalm. Es handelt sich laut Ankündigung um eine einfache Tour, die etwa eineinhalb Stunden bergauf und eine Stunde bergab führt. Treffpunkt ist am kommenden Sonntag, 7. April, um 9 Uhr am AWO-Parkplatz in der Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Dem Wetter entsprechende Ausrüstung sollte mitgebracht werden. Fragen und Anmeldung an den Tourenleiter unter der Telefonnummer 08171/78872 oder per E-Mail an hugo.g@naturfreunde-wolfratshausen.de. Weitere Infos im Internet unter www.naturfreunde-wolfratshausen.de