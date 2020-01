Die Kreisklinik Wolfratshausen hat einen neuen ärztlichen Direktor. Seit Jahresbeginn steht der Josef Orthuber dem Geschäftsführer Ingo Kühn als Mitglied des Direktoriums beratend zur Seite. Der Chefarzt der Anästhesie wurde vom Klinik-Aufsichtsrat turnusmäßig gewählt und löst Michael Trautnitz ab, der das Ehrenamt zuvor zwei Jahre lang innehatte. Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Josef Niedermaier hat am Donnerstag den Chefarzt der internistischen Abteilung offiziell verabschiedet und Orthuber in sein Amt eingeführt. "Der Gesundheitsstandort Wolfratshausen ist für uns in der momentanen Lage essenziell", erklärte er.

Zuvor hatte Kühn die "Ära Trautnitz" gewürdigt, in der sei viel passiert sei: In den vergangenen zwei Jahren sei die Geburtshilfe des Klinikums Starnberg in das Wolfratshauser Krankenhaus eingegliedert worden, die Akutgeriatrie habe eröffnet und die Schlaganfalleinheit sei weiterentwickelt worden. Im Sommer 2019 habe Trautnitz den Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin ins Leben gerufen, die Weaning-Abteilung sei zertifiziert und die Radiologie neu sortiert worden. "Zwei Jahre gehen schnell vorbei", sagte Trautnitz. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, das Amt des ärztlichen Direktors, das vor ihm der Chefarzt der Chirurgie Stefan Schmidbauer neun Jahre lang innehatte, in diesem Turnus zu besetzen. "Wir sind ein Grund- und Regelversorger", sagte Trautnitz über die Kreisklinik. "Die Politik erwartet aber von uns, dass wir darüberhinaus interessante Schwerpunkte bilden." Seine Hauptaufgabe sei es gewesen, diese Schwerpunktbildung zu unterstützen. "Wir waren und sind in strukturpolitisch äußerst schwierigen Zeiten äußerst aktiv", lautete sein Fazit.

Kühn berichtete davon, dass eine Unternehmensberatung die in Wolfratshausen neu implementierten Strukturen als richtig bewertet habe. Der Klinik sei geraten worden, Akutgeriatrie und Weaning weiter auszubauen und ein Zentrum für Endoprothetik zu schaffen. Er freue sich, dass er nun mit Orthuber, der seit 28 Jahren für die Klinik tätig ist, einen "sehr erfahrenen Partner" an seiner Seite habe, der die Strukturen kenne.

Sein "Insiderwissen" sei sicher hilfreich, sagte Orthuber, der seit sieben Jahren Chefarzt ist und zuvor 16 Jahre lang Oberarzt war. Er sei ein "Teamplayer", da die Anästhesie als Querschnittsfach mit vielen Abteilungen zusammenarbeiten müsse. "Und ich profitiere von meinen leidenschaftlichen Jahren als Fußballspieler." Die Einrichtung der Starnberger Außenstelle für Geburtshilfe in der Klinik sei zwar "ein bisschen eine Sturzgeburt" gewesen, sagte der neue ärztliche Direktor mit Blick auf die Entscheidung des Kreistags nach der Schließung in Tölz. "Aber das Kind hat sich sehr, sehr gut entwickelt." Zum Motto seiner Tätigkeit wolle er einen Satz aus dem Leitbild der Klinik machen: "Der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen steht als Patient sowie als Mitarbeiter im Mittelpunkt unseres Handelns."