25. April 2019, 22:15 Uhr Wolfratshauser Innenstadt Angebaggert

Ran an die Fassade: Mit einem Bagger ist am Donnerstag der Abriss des einstigen Isar-Kaufhauses in Wolfratshausen begonnen worden.

Der Abbruch des ehemaligen Isar-Kaufhauses hat begonnen

Die Baustelle am ehemaligen Isar-Kaufhaus am Wolfratshauser Untermarkt war bislang eher leise. Am Donnerstagnachmittag hat es dann aber richtig gekracht: Mit einem langarmigen Kran haben die Bauarbeiter der beauftragten Firma Ottl den Abriss der Fassade eingeleitet. Angefangen wurde bei Haus Nummer 11, das charakteristische Dach des sogenannten Seifensiederhäuschens ist bereits Geschichte. Stück für Stück trägt der Bagger nun das Gemäuer ab und schaufelt den Schutt in einen Container. In der engen Bebauung wirken die Arbeiten manchmal waghalsig. Frank Maiberger, Projektleiter beim Investor, spricht jedoch von einem "ganz normalen Abbruch im Rahmen dessen, was genehmigt ist". Das Dr.-Happ-Gassl sei gesperrt worden, man werde die Gebäude nun behutsam "möglichst nach innen abbrechen" und dann den Schutt wegfahren. "Bei einem innerstädtischen Abbruch können wir nicht rumklotzen", sagt Maiberger. Er gehe davon aus, dass der Bagger etwa drei Wochen lang beschäftigt sein werde, mit Beprobung und Abtransport des Schutts dauere der Abriss voraussichtlich bis Mitte Juni.