Der Historische Verein Wolfratshausen stellt am Montag, 27. Februar, im Löwenbräu (Untermarkt 8) seine neue Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der geplanten Revue "Als die Amis ins Isartal kamen" vor. Bürger, die zu diesem Thema etwas beizutragen haben, sind eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Hintergrund der Veranstaltung ist das Ende des Zweiten Weltkriegs vor fast 75 Jahren. Am 8. Mai 1945 unterzeichnete das Oberkommando der Deutschen Wehrmacht in Berlin die Kapitulationserklärung. Der 8. Mai gilt deshalb als Tag der Befreiung und wird zum diesjährigen Jubiläum deutschlandweit groß gefeiert.