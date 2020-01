Ob Seniorentreffen organisieren, Jugendliche unterstützen, Geflüchteten helfen oder Menschen in Not retten: Ohne ehrenamtliches Bemühen wären viele soziale, kulturelle und sportliche Angebote in der Gesellschaft nicht möglich. Zum ersten Mal wurden deshalb am Donnerstagabend 20 engagierte Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet. In den vom Stadtrat beschlossenen Richtlinien heißt es: Wer sich in den vergangenen zehn Jahren "in besonderem Maße für das Gemeinwohl der Stadt" eingesetzt hat, kommt für eine Ehrung infrage. Aus insgesamt 43 Einreichungen hat der Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales dann die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt.

Detailansicht öffnen Es gibt ein vielfältiges Angebot an ehrenamtlichen Tätigkeiten. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Verliehen wird die Plakette in den Bereichen Soziales/Gesundheit, Sport, Umwelt, Kultur und Bildung, Rettungswesen und Jugend. Je nach Länge der geleisteten Tätigkeit erhalten die Geehrten die Plakette in Bronze für zehn, in Silber für 20 und in Gold für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement. Für besonders intensive Projekte kann die Zeit auch kürzer sein, und für Jugendliche reichen bereits drei Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Die Auszeichnung soll fortan jedes Jahr vergeben werden. Am Donnerstagabend überreichte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) die Auszeichnungen in der Fachschule für Heilerziehungspflege.

Kegeln statt Kaserne

Detailansicht öffnen Peter Schöbel vereint Senioren. (Foto: Hartmut Pöstges)

Peter Schöbel vom Verein Bürger für Bürger erhielt einen silbernen Ehrenamtspreis für sein Engagement beim Organisieren von Seniorentreffen. Der ehemalige Soldat ist vorzeitig aus seinem Beruf ausgestiegen und engagiert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich bei Bürger für Bürger. Er gründete den Seniorentreff, um älteren Menschen eine Freizeitbeschäftigung außerhalb ihres Zuhauses zu ermöglichen, sagt Schöbel. Der Startschuss war ein Adventsnachmittag im Jahr 1994, zu dem über 70 Leute kamen. "Ein voller Erfolg", erinnert er sich. Bis heute wurde das Angebot auf 13 verschiedene Veranstaltungen wie Gymnastik, Kegeln oder Handarbeit ausgedehnt.

Das schönste für ihn sei, wenn er von Senioren höre, dass sie in einer Helferin eine wahre Freundin gefunden hätten. "Das ist ein riesen Kompliment für die Engagierten." Der Zeitaufwand sei unterschiedlich. Früher wäre es einer Vollzeitstelle gleich gekommen, heute eher einer Teilzeitstelle. Schöbel ist mittlerweile hauptsächlich für die Organisation von Veranstaltungen und Treffen zuständig. Dennoch sei er bis heute oft selbst dabei. Als er aus der Bundeswehr ausschied und über die Zukunft nachdachte, sei ihm schnell klar geworden: "Ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, nichts zurückzugeben." Aus diesem Grund entschloss er sich, ehrenamtlich tätig zu werden. Sogar die geringe Aufwandsentschädigung spendet er für wohltätige Zwecke. "Der Lohn ist, etwas Gutes zu tun", so Schöbel. Nominiert wurde der Ehrenamtliche von einer Seniorin, die ihn in höchsten Tönen lobte und sein Engagement außerordentlich schätzt.

Post vom Protegé

Detailansicht öffnen Isle Nitzsche hilft Jugendlichen. (Foto: Hartmut Pöstges)

Einen weiteren silbernen Ehrenamtspreis erhielt Ilse Nitzsche. Sie hat den Verein Arbeit für Jugend gegründet und ist mittlerweile Ehrenmitglied. Ihr Nachfolger Horst Niegel hat sie nominiert und wurde ebenfalls aufgrund seines Engagements mit Bronze ausgezeichnet. Aus den Arbeitskreisen der Agenda 21 wurde Nitzsche auf die hohe Arbeitslosigkeit von Jugendlichen in Wolfratshausen und Geretsried aufmerksam. Den Grund hierfür ermittelte sie schnell: schlechte Schulabschlüsse. Die Coaches von Arbeit für Jugend motivieren die Jugendlichen in der Eins-zu-Eins-Betreuung zu besseren Leistungen. Mit Erfolg: 70 bis 80 Prozent der Betreuten würden einen besseren Schulabschluss schaffen und danach eine Ausbildung finden, sagt Nietzsche. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die Coaches oft Grundwerte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Höflichkeitsnormen vermitteln, sagt Nitzsche.

Sie erinnert sich an ein besonderes Erlebnis. Mit einem schwer übergewichtigen Jugendlichen, der die meiste Zeit vor dem Computer verbrachte und schlechte Noten hatte, ging Nietzsche joggen. Er wurde motivierter und sie vermittelte ihm nach dem Schulabschluss eine Lehrstelle bei der Post. "Nach drei Jahren klingelte es an meiner Tür und ein schlanker Mann überreichte mir ein Paket und sagte: 'Danke'. Das war er", sagt Nitzsche. Auch seine Mutter bedankte sich nach abgeschlossener Ausbildung mit einem großen Blumenstrauß bei ihr. Das sei allerdings nicht die Norm. Dankbarkeit zu erfahren, wäre nicht der Ansporn für die ehrenamtliche Tätigkeit. Vielmehr sei es der Erfolg und etwas zu bewirken, so Nietzsche.

Burger am Spielfeldrand

Detailansicht öffnen Walter Kresta liebt die Arbeit mit dem Fußballnachwuchs. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Für sein langjähriges Engagement beim Fußballverein DJK Waldram wurde Walter Kresta mit dem goldenen Abzeichen geehrt. Seine ehrenamtlichen Tätigkeiten reichen weit zurück. Schon mit 14 Jahren engagierte er sich beim Malteser Hilfsdienst, erzählt Kresta. Die Jugendarbeit beim DJK mache ihm einfach Spaß. Er trainierte bis vor einem Jahr die Kleinfeldmannschaften, also Vier- bis Sechsjährige. Bis heute kümmert sich Kresta an Heimspieltagen um das Essen für die Mannschaften. "Ich brutzel gerne Burger am Spielfeldrand", sagt er lachend.

Mannschaften trainieren könne der Ehrenamtliche seit einem Jahr leider nicht mehr, da er zwei künstliche Kniegelenke hat. Eigentlich wollte er schon früher zurücktreten. "Als alle Kinder vor mir standen und selbstgemalte Bilder zu einem Buch gebunden haben und mit traurigen Augen gesagt haben: 'Bitte nicht aufhören', dann konnte ich mit Tränen in den Augen nur zustimmen", sagt Kresta. Er sei ziemlich nah am Wasser gebaut, weil er immer wieder von der Dankbarkeit der Kinder gerührt sei. Für dieses Gefühl und die Freude am Fußball stehe er bis heute noch bis zu neun Stunden in der Woche auf dem Fußballplatz.

Alles für den Rettungsdienst

Detailansicht öffnen Benno Schreiter lebt für den Rettungsdienst. (Foto: Privat/oh)

Einen Ehrenamtspreis für junge Erwachsene erhielt Benno Schreiter vom Bayerischen Jugendrotkreuz. Neben seinem Beruf als Notfallsanitäter engagiert sich der 26-Jährige ehrenamtlich beim Roten Kreuz, seit er nach dem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst im Rettungsdienst ableistete. "Da habe ich das erste Mal Rotkreuz-Luft geschnuppert", sagt Schreiter. Das war der Startschuss für seine ehrenamtliche Karriere. Nun hilft er auf Ortsebene im Sanitätsdienst, ist Einsatzleiter im Rettungsdienst und kümmert sich auf Kreisebene um die Sanitätseinheiten im Landkreis, macht Verwaltung und organisiert Einsätze bei Großveranstaltungen. Auch eine Fortbildung im Katastrophenschutz hat er absolviert. Mit all seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Roten Kreuz komme er auf 400 bis 500 abgeleistete Stunden pro Jahr.

Nach seinem schönsten Erlebnis muss er nicht lange überlegen. Das sei 2015 gewesen, als er in der Münchner Messe in Flüchtlingsnotunterkünften geholfen habe. "Da ist es mir nach intensiver Recherche gelungen, eine Familie wieder zusammenzubringen, die am Münchner Hauptbahnhof getrennt wurde", erzählt er. Etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun und seine Freizeit sinnvoll zu nutzen, das ist es auch, was Schreiter antreibt - zusammen mit der Dankbarkeit seiner Schützlinge.

Das Ankommen erleichtern

Detailansicht öffnen Gisela Weber-Grunwald. (Foto: Hartmut Pöstges)

Für projektbezogenes und besonders intensives Engagement wird Gisela Weber-Grunwald ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit Herbst 2012 im Asylhelferkreis Wolfratshausen. Begann ihre Arbeit als Lehrerin für Deutschkurse, so macht sie inzwischen "praktisch alles": Sie ist in der Teamleitung aktiv, betreut Familien und Einzelpersonen, vermittelt Ausbildungsplätze und gibt Nachhilfe.

Weber-Grunwald begann sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren, da sie der Meinung war, dass "Deutsch lernen das wichtigste für die Flüchtlinge ist." Denn egal, ob es um Arztbesuche oder um offizielle Papiere gehe, Deutschkenntnisse seinen immer nötig. Insofern bräuchten Flüchtlinge im Alltag häufig Unterstützung von freiwilligen Helfern. Der Arbeitsaufwand sei manchmal "mehr als Vollzeit." Doch Weber-Grunwald hat durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Außerdem hätten sich durch ihr Engagement bereits mehrere engere Kontakte, zum Beispiel zu einigen afghanischen Familien, ergeben.

Mit dem Lkw in die Ukraine

Detailansicht öffnen Erhard Hoppe engagiert sich für Osteuropa. (Foto: Hartmut Pöstges)

Den Wolfratshauser Ehrenamtspreis in Bronze erhielt außerdem Erhard Hoppe. Zu seiner Tätigkeit beim Verein Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg und Bad-Tölz-Wolfratshausen kam er durch einen Zufall. Seine Frau hatte sich ursprünglich dort engagieren wollen. Da jedoch zum damaligen Zeitpunkt überwiegend Männer zum Beladen der Lastwagen gesucht wurden, wurde Hoppe selbst Mitglied in dem Hilfsverein.

Von 2014 bis 2018 im Vorstand und zusätzlich als Schatzmeister aktiv, kümmerte sich Hoppe um alles, vom Spenden sammeln über Transporte organisieren und der Aufgabe, die Kontakte in die Ukraine zu pflegen. "Ein Vollzeitjob war es zwar nicht, aber zwei bis drei Tage die Woche waren es schon", sagt Hoppe. Auch die Reisen des Vereins in die Ukraine, die zweimal im Jahr stattfinden, plante er und fuhr auch selbst mit. "Wenn man ein bisschen sozial eingestellt ist, dann möchte man einfach helfen", sagt Hoppe. Durch sein Engagement hätten sich zahlreiche Erlebnisse ergeben, unter anderem auch das eine oder andere Abenteuer an der Grenze.