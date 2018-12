23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Wolfratshauser Blickwinkel Kunstschnee in der Dunkelheit

War ja klar: Auf Schnee an Weihnachten wartet man dieses Jahr wieder vergeblich - stattdessen geben Regen, grauer Himmel und Temperaturen weit über Null Grad ein überaus tristes Bild ab. Die Weihnachtsdeko, die am Obermarkt in der Wolfratshauser Innenstadt in der Dunkelheit leuchtet, ist da eine willkommene Abwechslung. Die verschwommene Optik auf dem Foto ist übrigens kein Hinweis darauf, dass der Betrachter ein, zwei Glühweine zu viel getrunken haben könnte. Vielmehr ist sie das Resultat einer besonderen Fotografiertechnik. Mit einem Filter werden die Lichtkontraste anders herausgearbeitet. Es entsteht ein neuer Effekt - die unzähligen kleinen Lichtpunkte sehen aus wie hell leuchtende Schneeflocken. Immerhin ein künstlerischer Ersatz in der schneefreien staden Zeit.