16. Juli 2019, 22:31 Uhr Wolfratshauser Amtsgericht Mit Pistole bedroht

Ein 18-Jähriger klickt mit einer Waffe herum - und wird dafür verurteilt

Von Benjamin Engel, Wolfratshausen

Der 57-Jährige fühlt sich seit 2016 durch den Angeklagten bedroht. Damals hatte der Mittfünfziger den Jugendlichen bei einer Schlägerei beobachtet und die Polizei alarmiert. Vor dem Jugendschöffengericht in Wolfratshausen schildert der pensionierte Feuerwehrmann am Dienstag seine Angst, als er dem Angeklagten im vergangenen März an der Loisachhalle begegnete. Der heute 18-Jährige habe eine Pistole in der runterhängenden Hand gehalten - unklar ist, ob es ein Spielzeug war - und zweimal abgedrückt, als er vorbei radelte. Das Klicken habe er deutlich gehört und sich bedroht gefühlt.

Dieser Darstellung glaubt das Schöffengengericht unter Richter Urs Wäckerlin. Wegen Bedrohung verurteilt es den 18-Jährigen zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe. Zudem soll der Bauhilfsarbeiter 64 Sozialstunden ableisten.

Von einem harmlosen Spiel spricht dagegen der Angeklagte. Mit einem Freund habe er die Spielzeugpistole mit orangefarbener Mündung auf einer Wiese gefunden. Zu zweit seien sie durch die Straßen gezogen, hätten gespielt und abgedrückt. "Ich schwöre, ich habe nichts gemacht", sagt er. An den älteren Mann habe er sich nicht erinnern können. "Warum sollte ich ihn mit einer Pistole bedrohen." Später habe sein Freund die Spielzeugwaffe weggeworfen.

Dem Angeklagten traut der 57-jährige überhaupt nicht. "Ich habe schon überlegt wegzuziehen", erklärt er. Als er bei der Schlägerei im Sommer 2016 die Polizei rief, habe der Angeklagte ihn mit einer Kopf-ab-Geste bedroht. "Das hat mich schockiert." Später sei er dem Jugendlichen in der S-Bahn begegnet. Der Angeklagte sei ganz nah an ihm vorbeigegangen. Daher habe er ihn aufgefordert zu gehen, da er sonst die Polizei holen werde. Darauf habe der Angeklagte nur gegrinst. Seitdem habe er Angst. Die Pistole, mit welcher der junge Mann im März abgedrückt habe, sei von einer echten Waffe äußerlich nicht zu unterscheiden gewesen. Der Angeklagte habe ihn drohend angeblickt.

Schon öfters ist der Angeklagte aufgefallen. Im Jahr 2017 verbrachte er im drei Monate Dauerarrest in der Jugendstrafanstalt in München. Damals war er verurteilt worden, weil er einen anderen bei einer Prügelei verletzt hatte. Einer Frau soll er auf einem Gehweg in den Schritt gefasst haben. Gegen Polizisten soll er handgreiflich geworden sein, die wegen eines Streits alarmiert worden waren.

Für die Gesellschaft ein Zeichen zu setzen, hält der Staatsanwalt für wichtig. Aus seiner Sicht soll der Angeklagte für 14 Monate ins Gefängnis. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung spiele eine große Rolle. "Wildwest-Verhältnisse können nicht geduldet werden", sagt er. Dass der Angeklagte den Mittfünfziger nicht erkannt habe und nur zufällig mit der Waffe abgedrückt habe, als er ihm begegnete, glaube er nicht. Diese Sichtweise hält der Verteidiger für überzogen. Er verstehe, dass sich der Mann durch das Verhalten seines Mandanten bedroht fühlte. Der Angeklagte habe aber nur eine Spielzeugpistole in der Hand gehabt, mit der auch kleine Kinder durch die Straßen liefen. Sein Mandant sei freizusprechen, plädierte er. Dem folgte das Gericht nicht.