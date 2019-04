25. April 2019, 22:15 Uhr Wolfratshausen Von Pelikan bis Zeisig

Exoten im Fünfseenland

Unter den im Vorjahr im Landkreis Starnberg beobachteten 202 Vogelarten finden sich auch Exoten - wie ein Rosapelikan, der aus dem Raritätenzoo Ebbs in Tirol entflogen war. Gleich dreimal wurde einer der vom Aussterben bedrohten Fischadler auf Durchreise im Leutstettener und Ampermoos gesichtet. Ausnahmeerscheinungen waren weiter ein eigentlich in Steppen und Wüsten Mittelasiens und Südosteuropas beheimateter Rosenstar, ein Weißrückenspecht sowie Vertreter der in Bayern als Brutvogel ausgestorbenen Wiedehopfe und Moorenten. Vom farbenprächtigen Bienenfresser, einem extrem seltenen Durchzügler, konnte sogar ein Schwarm mit 26 Individuen bei Percha gesichtet werden. Anfang 2018 überwinterten zwei Raufußbussarde bei Gilching. Ein Wanderfalkenpärchen war im Frühjahr wochenlang in der Umgebung des Leutstettener Mooses balzend zu beobachten, zur Brut kam es aber wohl nicht. Bei Hochstadt wurde im November ein Geschwader aus mehr als 400 Kranichen auf dem Zug nach Süden beobachtet. Ende des Jahres machten mehr als 1800 Erlenzeisige am Starnberger See Station und bei Buchendorf ließ sich ein Schwarm von 500 Bluthänflingen vorübergehend nieder. Mitte Dezember waren mehr als 10 000 Bergfinken rundum den See unterwegs. Einen spektakulären Anblick boten Eistaucher- und vier Großmöwenarten, die öfter auf dem Starnberger See überwintern.