Aufgrund der Verlegung eines Glasfaserkabels ist die Bahnunterführung an der Weidacher Hauptstraße in Wolfratshausen am Samstag, 8. Dezember, ganztägig für den Gesamtverkehr gesperrt, wie es in einer Mitteilung der Stadt Wolfratshausen heißt. Eine Umleitung über die Sauerlacherstraße, Am Floßkanal, Bahnhofstraße und Münchner Straße soll eingerichtet werden. Die Anlieger der Weidacher Hauptstraße können laut Mitteilung bis zu Baustelle zufahren. Die Anlieger der Straße "An der Loisach" könnten über die Münchner Straße über die Brücke zu Ihren Anwesen fahren.