20. Januar 2019, 21:56 Uhr Wolfratshausen Volkstänze für Anfänger

Einen Tanzkurs für Anfänger veranstaltet der Isartaler Volkstanzkreis. Gelehrt werden einfache bayerische Tänze, Walzer, Polka und Dreher. Wer daran teilnehmen möchte, benötigt keine Vorkenntnisse und muss auch nicht einer bestimmten Altersgruppe angehören. Es ist auch nicht nötig, paarweise zu kommen, da sich in diesem Kurs erfahrungsgemäß schnell ein Tanzpartner findet. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr im Vereinsraum in der Loisachhalle (Untergeschoß, über Durchgang auf der rechten Seite) und findet dann alle zwei Wochen statt. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon 08171/7 81 58.