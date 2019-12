Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Falls von Vandalismus: Am Freitagabend wurden am Parkplatz des Golfklubs Bergkramerhof bei Wolfratshausen acht Straßenlaternen zerschlagen. An der Zufahrt zum Parkplatz wurden zwei große Werbeplakate zerschnitten. Zudem lebte der Täter seine Zerstörungswut an einer auf dem Parkplatz abgestellten VW-Limousine aus. An dem Wagen wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt, ein Reifen zerstochen und eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt circa 15 000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 08171 / 42 110 an die Polizeiinspektion in Wolfratshausen wenden.