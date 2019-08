Ein Blitz ist am Sonntagnachmittag in ein Waldramer Mehrfamiliengebäude in der Sudetenstraße eingeschlagen und hat dort den Dachstuhl in Brand gesetzt. Die Bewohnerin des betroffenen Gebäudeteils befand sich nach Angaben von Kreisbrandinspektions-Pressesprecher Stefan Kießkalt im Urlaub, auch die unmittelbaren Nachbarn waren nicht da, so dass es keine Verletzten gab. Das anhaltende, heftige Gewitter verhinderte allerdings zunächst die Löscharbeiten per Drehleiter.