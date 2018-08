23. August 2018, 21:58 Uhr Wolfratshausen Unbekannte brechen in Berufsschule ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Wolfratshauser Berufsschule eingebrochen und haben einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Nach Mitteilung der Wolfratshauser Polizei gelangten die Täter offenbar über ein Fenster im Erdgeschoß ins Sekretariat. Anschließend brachen sie zahlreiche Türen auf, um ins Innere des Gebäudes und von dort weiter in andere Räume zu kommen. Beute machten sie dabei kaum. Aus einem Süßigkeitenautomaten, den sie aufgebrochen hatten, entwendeten die Täter nach Schätzung der Polizei 50 bis 100 Euro. Am Schulgebäude allerdings verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von mindestens 3500 Euro. Die Wolfratshauser Beamten sicherten Spuren. Die Tatbegehung spreche dafür, dass es sich nicht um überörtlich agierende Täter handele. Die Polizei Wolfratshausen bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08171 / 42110.