Im Flüchtlingsheim am Loisachbogen in Wolfratshausen ist am Mittwochvormittag eine Taschenkontrolle eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Sicherheitsdienst der Einrichtung gegen 11 Uhr einen 28-jährigen Bewohner der Asyl-Unterkunft durchsuchen. Dabei beleidigte der Mann den Security-Mitarbeiter und ging auf diesen los. Es entwickelte sich eine Schlägerei, an der noch zwei weitere Flüchtlinge und drei Kollegen des Sicherheitsdienst-Mitarbeiters beteiligt waren. Weil die Wolfratshauser Polizei zur gleichen Zeit bei einem Gasunfall im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg im Einsatz war, rückten Polizeistreifen aus Murnau, Penzberg, Gauting, Starnberg und von der Verkehrspolizei Weilheim an. Erst mit diesem Großaufgebot konnten die Beamten die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Die beteiligten Bewohner der Flüchtlingsunterkunft müssen sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Gegen den 28-Jährigen, an dessen Kontrolle sich der Streit entzündet hatte, wird nun sogar wegen Landfriedensbruch ermittelt.