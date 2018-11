18. November 2018, 22:28 Uhr Wolfratshausen Tipps für Existenzgründer

Damit Jungunternehmern die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gelingen, bietet die IHK für München und Oberbayern für Interessierte eine Informationsveranstaltung an. Sie findet statt am Donnerstag, 22. November, 18 Uhr. Es informiert Harald Hof, betriebswirtschaftlicher Berater der IHK Geschäftsstelle Weilheim, im Pop-Up-Store am Untermarkt 1 in Wolfratshausen. Er berichtet unter anderem darüber, was bei einer Existenzgründung zu beachten ist, in welchen Schritten diese abläuft und wie man einen Businessplan erstellt. Anmeldung unter www.terminland.de/ihkmuenchen oder unter 0881/92547428.