16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Wolfratshausen Starkbierfest mit "Münchner Zwietracht"

Das Programm für das Wolfratshauser Starkbierfest, das am Freitag, 22. März 2019, in der Loisachhalle stattfindet, steht fest. Wie der Stadtmanager Wolfgang Werner kürzlich im Kulturaussschuss des Stadtrats bekannt gab, spielt bis zum Singspiel der Loisachtaler Bauernbühne die Stadtkapelle Wolfratshausen. Nach dem Derblecken startet die Party dann mit der bekannten Wiesn-Band Münchner Zwietracht. Eröffnung ist wie üblich um 19 Uhr mit dem Anstich des Starkbierfasses vom Hofbräuhaus Traunstein. Wie Werner sagte, soll die Werbung für das Starkbierfest mit Plakaten im Januar begonnen werden. Dann werden auch die Einladungen an die Ehrengäste verschickt. Der Kartenverkauf startet wie üblich im Februar.