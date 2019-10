Die Wolfratshauser Sportvereine fordern vom Stadtrat eine verbindliche Entscheidung zum Bau einer Dreifachturnhalle. "Werdet eurer Verantwortung gerecht", heißt es in einem Aufruf, den der Vorsitzende des TSV Wolfratshausen, Alfred Barth, im Namen von TSV, BCF, DJK Waldram und FC Weidach verfasst hat. Der Stadtrat soll demnach eine zusätzliche Dreifach-Sporthalle in seine "Verpflichtung zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger" aufnehmen und deren Bau möglichst zeitnah umsetzen. Neben der bestehenden Dreifachhalle am Hammerschmiedweg könne diese relativ kostengünstig realisiert werden, heißt es weiter. "Jetzt ist die beste Zeit für eine Entscheidung; in der Zukunft wird es sicher teurer."

Die bestehenden Hallen am Hammerschmiedweg, in Weidach, Farchet und Waldram seien "in den Kernzeiten seit langem aus- und überlastet", klagen die Vereine. In vielen Sparten gebe es Aufnahmestopps, erklärt Barth, etwa bei vier Turnergruppen und den Handballkindern des TSV. "Den Zustrom an Sportlern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, können wir nicht mehr auffangen." Die vier Wolfratshauser Sportvereine zählten zusammen 4500 Mitglieder, mit den anderen Sportklubs gebe es 7000 Sporttreibende - "rund ein Drittel der Einwohner Wolfratshausens", erklärt Barth. "Wir erfüllen herausragende gesellschaftliche Aufgaben hinsichtlich Gesundheit, Wohlbefinden und Integration." Wolfratshausen solle dem endlich gerecht werden und sich ein Beispiel an anderen Kommunen nehmen. So plane München zehn neue Sporthallen, In Geretsried werde eine Dreifachturnhalle errichtet, und auch Bad Tölz plane einen weiteren Neubau.

Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung die Notwendigkeit einer zusätzlichen großen Sporthalle zwar fraktionsübergreifend festgestellt, bislang allerdings gibt es noch keinen Beschluss. Die CSU hatte vorgeschlagen, im Zuge der Schulsanierung eine zweite Dreifachhalle am Hammerschmiedweg zu planen, auch Waldram ist als Standort für eine zusätzliche Halle im Gespräch. Die erzbischöfliche Stiftung Sankt Matthias will laut Manfred Menke (SPD) für ihre Schulen dort eine Sporthalle errichten. Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) will mit den Verantwortlichen Gespräche über eine mögliche Kooperation mit der Stadt führen.