Ein gutes Buch lesen und dazu Wein trinken: Das erwartet die Teilnehmer beim "Weinleseabend", den die Buchhandlung Rupprecht in Wolfratshausen am Dienstag, 21. Oktober, veranstaltet. Dabei werden zunächst einige Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt vorgestellt. Danach können sich die Zuhörer selbst in der Buchhandlung umsehen, in Büchern schmökern und sich bei einem Glas Wein unterhalten. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in dem Buchgeschäft im Obermarkt 1.