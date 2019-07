21. Juli 2019, 21:58 Uhr Wolfratshausen Realschüler geben Sommerkonzert

Zu einem kurzweiligen Abend voller Musik lädt die Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen am Dienstag, 23. Juli, in die Sporthalle ein. 65 Schülerinnen und Schüler gestalten von 19 Uhr an ein Sommerkonzert. Mit dabei sind zwei Bläserklassen, ein Mundharmonika-Ensemble und die Schulband Puzzeled Pieces. Der Eintritt ist frei.