30. Juni 2019, 22:17 Uhr Wolfratshausen Polizeiwagen angezündet

Kripo Weilheim ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

In der Wolfratshauser Altstadt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Polizeiwagen mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Polizei nahm drei tatverdächtige Männer vorläufig fest. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Beamten hatten ihren Dienst-BMW an der Marktstraße zwischen Drogeriemarkt Müller und dem Eiscafé Cristallo abgestellt. Die Polizisten wollten bei einer Vermisstenfahndung die Besucher der "Spieloase" gegen 3.15 Uhr überprüfen. Bereits beim Betreten der Gaststätte sei eine Gruppe von drei Männern auffällig geworden, aus der heraus die Polizeibeamten verbal angegangen wurden, heißt es im Bericht. Während die Beamten alleine mit einer für das Lokal verantwortlichen Person besprachen, wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Dienstwagen brennt. Ausgehend vom rechten Hinterreifen schlugen die Flammen bis zum Dach hoch, konnten allerdings von den Polizisten mit einem Handfeuerlöscher erstickt werden.

Die Beamten riefen weitere Einsatzkräfte zu Hilfe. Mit deren Unterstützung konnten drei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, alle deutsche Staatsangehörige, vorläufig festgenommen werden. Sie sind derzeit dringend verdächtigt, das Polizeifahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Sie bittet unter der Rufnummer 0881/640-0 um Hinweise: Wer hat zur fraglichen Tatzeit am 30. Juni gegen 3.15 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe des Dienstfahrzeuges aufgehalten haben und mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?