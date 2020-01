In einem Einfamilienhaus im Josef-Schnellrieder-Weg in Wolfratshausen ist im Laufe des Freitags eingebrochen worden. Laut Polizeibericht bemerkte die Bewohnerin, als sie nach hause kam, dass Haus- und Terrassentür offen standen. Im Haus stellte sie fest, dass die bislang unbekannten Täter in jedem Zimmer waren. Die alarmierte Polizei konnte schließlich erkennen, dass die Täter die Eingangstür aufgehebelt hatten. Ihr Fluchtweg verlief war wohl über die Terrassentür. Die Wolfratshauser Inspektion hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung im ganzen haus durchgeführt. Nun sucht sie nach zeugen, die im lauf des Freitags in der Nähe vom Bergwald verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 08171/ 42110 melden.