8. Mai 2019, 22:23 Uhr Wolfratshausen Polizei fahndet nach Unfall-Beteiligten

Die Polizei in Wolfratshausen sucht nach den Fahrern von zwei Autos, die am Dienstagnachmittag an einem Unfall im Wolfratshauser Gewerbegebiet beteiligt waren. Dort war gegen 16.15 Uhr eine 53-Jährige aus Geretsried mit ihrem Opel an einem im Hans-Urmiller-Ring geparkten Lastwagen entlanggeschrammt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Wie die Frau bei der polizeilichen Vernehmung angab, war die Straße durch geparkte Fahrzeuge verengt. Zwei entgegenkommende Autos hätten der Frau zufolge darauf keine Rücksicht genommen und sie dadurch quasi in den geparkten Lkw gedrängt. Da die beiden entgegenkommenden Autos trotz des erkennbaren Unfalls nicht anhielten, sucht nun die Polizei nach ihnen. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08171/4 2 1 10 bei der Polizeidienststelle in Wolfratshausen melden.