Die Musikschulen Wolfratshausen und Penzberg nehmen noch Schüler auf. Wer Interesse an einem Instrumental- oder Vokal-Fach hat, in einem Ensemble mitspielen oder in einem der Chöre mitsingen möchte, kann sich unter info-musikschule@wolfratshausen.de oder Telefon 08171/29254 an die Städtische Musikschule wenden. Das Musikzentrum Penzberg bietet von diesem Montag, 14. Oktober, an eine Musik-Info-Woche an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können zu angegebenen Zeiten ohne Anmeldung vorbeikommen, die Lehrkräfte kennenlernen und sich ein Bild vom Unterricht machen. Das gilt für alle Instrumentalfächer wie Gitarre, Klavier, Cello, Blockflöte, Keyboard, Hackbrett, Klarinette, Saxofon, Gesang, Violine, E-Bass, Kontrabass, E-Gitarre oder Schlagzeug und Percussion. Die genauen Zeiten finden sich unter www.musikzentrum-penzberg.de; telefonische Auskünfte unter Tel. 08856/8 25 43).