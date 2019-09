Einen Testlauf startet Michel Amato am Samstag, 12. Oktober, im Wolfratshauser Gewerbegebiet. Im Merkurdrome (Pfaffenrieder Straße 9), der ehemaligen Druckerei des Münchner Merkur, will er im Mai 2020 eine Neuauflage seines Festivals D'Amato wagen. Zunächst aber möchte der Wirt und Veranstalter "die Akzeptanz dieser Location testen", die Platz für 600 Gäste bietet. Dazu hat er eine Notte Italiana mit der Formation Musica Ribelle anberaumt, die schon häufiger in Wolfratshausen zu Gast war. Auf dem Programm stehen energiegeladene Interpretationen der "ganz großen Hits aus dem Lande des Dolce Vita" - von Adriano Celentano bis Zucchero, von Nek bis Gianna Nannini. Zudem gibt es eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken. Reservierung unter Telefon 08171/34 63 47 oder michel@bar-damato.de