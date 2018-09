11. September 2018, 21:53 Uhr Wolfratshausen Naturfreunde radeln im Ries

Die Naturfreunde Wolfratshausen laden zu einem spätsommerlichen Radlausflug nach Donau-Ries und an die romantische Straße ein. Von Donnerstag, 13. September, bis Sonntag, 16. September, geht es nach Nördlingen mit seiner schönen, mittelalterlichen Altstadt, einer vollständigen Stadtmauer, dem Ries-Krater und einem Eisenbahnmuseum. Von dort aus startet die Gruppe je nach Lust, Laune und Wetter zu mehreren Tagestouren im Grenzland zwischen Bayrischem Knödel und schwäbischen Maultaschen, zum Beispiel nach Wallerstein mit Schloss und Burgfelsen über das Ries weiter nach Öttingen, oder nach Harburg mit seiner Burg und dann an der Wörnitz entlang nach Donauwörth. Auch eine Tour nach Dinkelsbühl entlang der romantischen Straße steht auf dem Programm. Tourenleiter Günter informiert unter der Telefonnummer (08171) 7935 oder per E-Mail an guenter.s@naturfreunde-wolfratshausen.de über die Einzelheiten.