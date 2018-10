18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Wolfratshausen Mondschein-Basar

Einen Mondschein-Basar veranstaltet der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Andreas am Samstag, 20. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in seinen Räumen an der Straße Auf der Haid in Wolfratshausen. Verkauft werden unter anderem Herbst- und Winterbekleidung für Babys und Kinder, Skisachen, Spielzeug, Bücher, Autositze und Fahrräder. Es gibt auch eine Tombola. Die Waren werden in der Kindertagesstätte am Freitag, 19. Oktober, von 17 bis 18 Uhr angenommen. Dabei dürfen nur zwei Kisten oder stabile Kartons pro Verkäufer abgegeben werden, die einmal Kleidung, einmal Spielzeug, maximal vier Paar Schuhe beinhalten dürfen. Die Artikel müssen in einem guten Zustand sowie mit Name, Preis und Größe gekennzeichnet sein. 20 Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten zugute. Weitere Fragen werden per E-Mail, mondscheinbasar@web.de, beantwortet.