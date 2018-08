27. August 2018, 22:15 Uhr Wolfratshausen "Mömax" öffnet im September

In wenigen Tagen gibt es wieder ein Möbelhaus in der Flößerstadt

Die Tage ohne Möbelhaus in Wolfratshausen sind gezählt: Denn die neue Mömax-Filiale am Hans-Urmiller-Ring eröffnet am Donnerstag, 6. September. Das hat das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der sogenannte Trendmitnahmemarkt, wie die XXXLutz-Gruppe ihren Discounter für "junges Wohnen" bezeichnet, entsteht seit Anfang des Jahres in einem Teil des ehemaligen Möbel Mahler - mit etwa 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche und zirka 50 Mitarbeitern. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, am Montag soll die Filiale der Presse offiziell vorgestellt werden. Damit geht wie geplant das kleinere der beiden Einrichtungshäuser auf dem Gelände des ehemaligen Möbel Mahler zuerst in Betrieb. Die größere XXXLutz-Filiale mit mehr als 20 000 Quadratmetern Verkaufsfläche will das Unternehmen noch in diesem Jahr eröffnen.

Der Wolfratshauser Mömax ist die insgesamt 70. Filiale des Mitnahme-Ablegers der Lutz-Gruppe. Er befindet sich in dem länglichen Bau des ehemaligen Mahler-Komplexes, in dem früher die Abteilung "junges Wohnen" untergebracht war. Zwischen den beiden miteinander verbundenen Einrichtungshäusern entsteht zudem ein Restaurant mit 250 Sitzplätzen. Gegenüber den Möbelhäusern wurde neben dem Mc Donald's-Restaurant für die Kunden ein neues Parkhaus mit mehr als 300 Stellplätzen errichtet. Noch einmal so viele soll es dann auf dem Gelände geben - oberirdisch und in den ehemaligen Mahler-Tiefgaragen unter den Möbelhäusern.

Eigentlich hätte die Neueröffnung schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Doch der Umbau hatte sich verzögert, auch weil sich wegen der Größe des Bauvorhabens die Regierung von Oberbayern in das Genehmigungsverfahren eingeschaltet hatte. Die Arbeiten schritten dann aber zügig voran. "Nach einer Rekordzeit von nur neun Monaten werden die Kunden dort inspirierende und preiswerte Wohnideen als Raumlösungen mit Zeitgeist ausgestellt finden", erklärt Mömax-Pressesprecher Jens Mieke zur neuen Filiale.