2. November 2018, 21:44 Uhr Wolfratshausen Kultur für Kinder

Familientag in der Loisachhalle in Wolfratshausen

Am Ende der Kinderkulturtage, die vom 22. Oktober bis zum 4. November in Wolfratshausen stattfanden, öffnet die Loisachhalle am 4. November von 14 bis 17 Uhr die Türen für den großen Familientag, der traditionell den Abschluss des umfangreichen Programms darstellt.

Bereits seit sieben Jahren organisiert die Stadt Wolfratshausen gemeinsam mit der Stadtbücherei Wolfratshausen und Waldram die Kinderkulturtage. Der Großteil des bunten und umfangreichen Programms wird direkt den Schulen und Kindergärten vorbehalten. Nur wenige Programmpunkte, wie die Aufführung von Nils Holgersson von Judith Seibert und Dominik Halamek sowie das JubiläumsWunsch-Konzert von Sternschnuppe waren öffentlich. Nicht nur öffentlich, sondern auch eintrittsfrei ist der große Familientag am 4. November. An diesem Tag wird vieles geboten, was Kindern Spaß macht, berichten die Veranstalter. Dazu gehöre zum Beispiel Michael Kluthe, der Geschichtenerzähler, der nicht nur Märchen und Erzählungen im Gepäck habe, sondern auch die aller seltsamsten Instrumente, die man sich vorstellen könne und die auch die eigenartigsten Töne von sich gäben.

Außerdem könnten Kinder und Erwachsene an unterschiedlichen Stationen basteln, malen und kreativ sein. Nachdenken müsse man dagegen beim Schachspielen und bei den Kräuterpädagoginnen. Bewegen könne man sich an der Kletterwand und bei sonniger Witterung beim Pony-Reiten. Zuhören dürften Groß und Klein beim Trommelkonzert von Erich Mayer, besser bekannt als Erich der Koch von der bekannten Band Donikkl und singen könne man mit Claudia Sommer. Wer den Tag gerne für immer verewigen möchte, könne dies mit einem lustigen Foto aus der Fotobox tun.

Familientag in der Loisachhalle, 4. November, 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei.