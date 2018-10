22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Wolfratshausen Koffer mit Schmuck auf Antikmarkt gestohlen

Auf dem Antikmarkt in der Wolfratshauser Loisachhalle haben Diebe am Sonntagnachmittag einen Koffer mit wertvollem Schmuck gestohlen. Laut Bericht waren die Täter zu dritt: Einer soll den Antiquitätenverkäufer bereits länger beobachtet haben, als er ihn schließlich gegen 18.45 Uhr mit einem zweiten Mann ansprach, um ihn abzulenken. Währenddessen hat laut Polizei ein dritter Mann einen Koffer entwendet, in dem sich Silberschmuck und Ringe befanden, die der Verkäufer bereits zusammengepackt hatte. Die Polizei sucht nun nach den drei als Südosteuropäer beschriebenen Männern, die etwa 1,80 Meter groß sein und Deutsch mit jugoslawischem Akzent sprechen sollen. Einer trug eine Baskenmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 08171/42110 entgegen.