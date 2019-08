Die Sektion Wolfratshausen bietet Brenta-Durchquerung auf der Via delle Bocchette an

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet die vielleicht klassischste aller Klettersteigtouren an. Von Donnerstag, 29. August, bis Montag, 02. September, durchqueren die Teilnehmer das Brenta Massiv, unter anderem auf der Via delle Bocchette. Darüber hinaus werden noch weitere klassische und schöne "Eisenwege" genutzt, heißt es in der Ankündigung. Der erste Tag beginnt mit der Anfahrt nach Madonna di Campiglio und die Auffahrt mit der Groste-Seilbahn zum Sentiero Alfredo Benini - Rifugio Tuckett. Am fünften Tag wird abgestiegen. Die Tour hat meist den Schwierigkeitsgrad B/C, stellenweise C; es gibt nicht durchgängig ein Drahtseil, Teilnehmer müssen folglich schwindelfrei, trittsicher und ungesichert im I. Grat gehen respektive steigen können und sehr gute Kondition haben. Nähere Informationen zu der Tour gibt es über Anne Schmitgen, Telefon 0163/6150248 oder E-Mail annemarie.schmitgen@web.de