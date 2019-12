Musik für vier Klarinetten steht am Samstag, 28. Dezember, von 19 Uhr an in der evangelischen Kirche Sankt Michael in Wolfratshausen auf dem Programm. Das Ensemble Clarezza gastiert nach einem Jahr Pause wieder hier. Andrea Steinberg (Klarinette und Bassetthorn), Julia Müller-Bohn (Bassklarinette), Claudia Mendel (Klarinette und Es-Klarinette) und Christoph Müller (Klarinette) spielen Werke von Tommaso Albinoni, Claude Debussy, Béla Bartók, Joan Lluís Moraleda und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Musiker werden erbeten.