Das Bundespolizeiorchester München gastiert am 9. November mit seinen Kammermusikern in der Wolfratshauser Loisachhalle. Der Erlös des vom Rotary Club Wolfratshausen-Isartal veranstalteten Konzerts kommt dem Projekt "Demenz im Akutkrankenhaus" zugute. "Die steigende Zahl von Demenzkranken im Akutkrankenhaus ist eine Riesenherausforderung, denn sie haben es in der ungewohnten Umgebung besonders schwer", sagte Stefan Schmidbauer bei einem Pressegespräch am Dienstag in den Geretsrieder Ratsstuben.

Etwa 15 bis 18 Prozent aller Patienten in der Wolfratshauser Kreisklinik leiden mittlerweile an der Krankheit, so der Chefarzt, der das Projekt vor neun Jahren das Projekt gegründet hat. Er berichtete von der Schwierigkeit , die Patienten angemessen versorgen zu können. "Sie brauchen Hilfe, um im Klinikalltag zu überleben." Die drastische Formulierung wählte Schmidbauer ganz bewusst: Erhöhte Komplikationsraten seien die Folge, wenn die Patienten aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen würden. Denn durch ihre Krankheit vergessen sie Anweisungen, geraten in Angstzustände oder stürzen. Demenz störe aber auch den empfindlichen Ablauf im Klinikalltag: "Wenn ein Patient nachts umherirrt, in andere Krankenzimmer wandert oder sich die Verbände abmontiert, kann das zum Horror für alle Beteiligten werden." In der Kreisklinik hat man auf die Situation mit zusätzlicher Schulung des Pflegepersonals und der Ärzte reagiert, Ausstattungen wie farbiges Geschirr zur Erinnerungsarbeit angeschafft und einen ehrenamtlichen Betreuungsdienst organisiert, der den Demenzkranken hilft, sich zurechtzufinden oder sie zu Untersuchungen begleitet. Doch für die "Nebendiagnose Demenz" seien im Krankenhaus keine Kosten berücksichtigt, klagte Schmidbauer, der das Projekt mithilfe von Spenden weiterführen will.

Mit Bastiaan Blomhert als Gastdirigent darf das Publikum eine schillernde Figur der Musikwissenschaft erwarten. Der niederländische "Musikologe", wie er von Rotary-Sprecher Gerhard Meinl vorgestellt wurde, ist vor elf Jahren von Den Haag nach Siegertshofen bei Egling gezogen, wo er als Ruheständler seinem Hobby als Gespannfahrer frönt. In den Achtzigerjahren sorgte er für helle Aufregung in der Musikwelt, als er mit der Wiederentdeckung eines verschollen geglaubten Mozartwerks in der Donaueschinger Hofbibliothek von sich reden machte. Blomhert ist fest davon überzeugt, dass die bislang einem lokalen Arrangeur zugeschriebene Harmoniebearbeitung der Oper "Die Entführung aus dem Serail" aus Mozarts eigener Hand stammt. Auch wenn seine unter anderem auf einen Mozart-Brief gestützte Beweisführung umstritten ist: Der Niederländer gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der um 1770 modisch gewordenen Harmoniemusik, die als eine Art Einstieg in die Unterhaltungsmusik gilt.

Damals lösten kleine mobile Bläseroktetts die großen Orchester bei Hofbanketten und Freiluftkonzerten ab und brachten mit flotter Spielweise die berühmten Melodien großer Opern unters Volk. In dieser Tradition hat Blomhert die beliebte Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauß, die beim Benefizkonzert den Auftakt macht, "auf Harmonie gesetzt", wie es im Fachjargon heißt. Alle anderen Programmstücke sind eigens komponierte Originalwerke der Harmoniemusik: die "Respiration Suite" des zeitgenössischen Komponisten Jurriaan Andriessen, die Serenade d-Moll von Anton Dvorak und die Gran Partita von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Kammermusiker des Münchner Polizeiorchesters, die traditionell in Uniform auftreten, spielen in einer Besetzung aus zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotten, einem Kontrabass, sowie vier Hörnern und zeitweise auch zwei Tenorklarinetten.

Benefizkonzert des Kammerorchesters des Bundespolizeiorchesters München; Loisachhalle Wolfratshausen; Samstag, 9. November um 19 Uhr; Karten für Erwachsene 24 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei; Karten in der Cafeteria der Kreisklinik, Reisebüro Hecher Geretsried und Wolfratshausen, Feinkost Baumgartner Icking, Sparkasse Beratungscenter Wolfratshausen und Geretsried oder online auf www.kartenengl.de und an der Abendkasse