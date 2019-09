Die Veranstalter der Kunstmeile 7 in Wolfratshausen sind hochzufrieden: "Bisher gibt es eine grandiose Resonanz und viele Besucher sind von den tollen Werken der Maler, Bildhauer, Fotografen, Lichtkünstler, Designer und Kunsthandwerker begeistert", schreibt Hans-Werner Kuhlmann, Vorsitzender des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen. "Solch eine Vielzahl von unterschiedlichen Kunstwerken auf so engem Raum und dann noch kostenfrei zu besichtigen, ist fast als einmalig zu bezeichnen." Es seien sehr bekannte Künstler darunter, aber auch junge aufstrebende Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stünden. Dieses Konzept der Kunstmeile, so Kuhlmann, habe "schon einigen Künstlern zum Durchbruch verholfen" . Darauf seien die Veranstalter besonders stolz. Auch von den teilnehmenden Künstlern und den Geschäftsleuten, in deren Schaufenstern Kunstwerke präsentiert werden, werde die Kunstmeile sehr positiv bewertet. "Ein Schmankerl ist wieder der Sebastianisteg geworden, aber auch der Japanische Garten zieht eine Menge von Zuschauern an." Dort hat der Lichtkünstler Gregory Prade Lampions aufgehängt, die den Garten abends zart beleuchten. Die Kunstmeile dauert noch bis Sonntag, 6. Oktober. Kuhlmann appelliert an die Besucher: "Genießt noch diese eine Woche Kunstmeile, geht in die tollen Galerien, nehmt an der Verleihung der Kunstpreise teil und gewinnt tolle Preise."