Detailansicht öffnen Brachten ihre erste feierliche Amtshandlung formvolendet über die Bühne: Kinderprinz Max IV. und Prinzessin Julie I. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Ihre erste feierliche Amtshandlung haben Kinderprinz Max IV. und Prinzessin Julie I. formvollendet über die Bühne gebracht. Beim Krönungsball des Faschingsvereins Narreninsel Wolfratshausen traten die beiden schwungvoll aufs Parkett der Geretsrieder Ratsstuben - sie in einem türkisgrünen Ballkleid, er mit Smoking und Lackschuhen.

Detailansicht öffnen Die Showtanzgruppen der Narreninsel zeigten beim Krönungsball ihr Können. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Viel Applaus gab es auch für das neue Prinzenpaar Dominik I. und Prinzessin Lisa II, für die beiden Vorgängerpaare und für die Showtanzgruppen der Narreninsel, die beim Krönungsball ihr Können zeigten. Vor den Tollitäten des Jahres 2020 und den Garden liegen nun anstrengende Wochen und vielerlei Auftritte. Ein Höhepunkt dürfte der Insulanerball der Narreninsel am Freitag, 21. Februar, werden, bei dem die Cagey Strings aus München aufspielen. Max IV. und Juli I. haben ihren großen Auftritt beim Kinderball am Sonntag, 23. Februar, in den Ratsstuben. Unter www.narreninsel.de gibt es nähere Informationen.