23. September 2018, 21:55 Uhr Wolfratshausen Freie Plätze an der Musikschule

An der Städtischen Musikschule in Wolfratshausen sind für das laufende Schuljahr 2018/19 noch Plätze frei. In folgenden Instrumentalfächern können noch Schüler aufgenommen werden: Gitarre, Querflöte, Jazz-Piano, E-Piano, Klarinette, Hackbrett, Akkordeon, Violine sowie im Musikgarten, der sich an Kinder im Alter von circa eineinhalb bis drei Jahren richtet. Außerdem gibt es noch Plätze im Kinderchor (1./2. Schulklasse) und in Stimmbildung für Chorkinder (ab 3./4. Schulklasse). Die Musikschule ist unter Telefon 08171/29254, Fax 08171/27405 oder per Mail an info-musikschule@wolfratshausen.de zu erreichen.