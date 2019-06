24. Juni 2019, 21:30 Uhr Wolfratshausen Erst Straße blockiert, dann ausgerastet

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Sonntagabend in Waldram eskaliert. Nach Polizeiangaben hielt ein Fahrer gegen 20 Uhr in der Zellerbachstraße an und verhinderte so die Weiterfahrt eines 28-Jährigen aus Wolfratshausen. Da der Mann auch auf Hupsignale nicht reagierte, stieg der Wolfratshauser aus und klopfte bei seinem Vordermann an das Fenster der Fahrertür. Der Lenker verlor daraufhin die Nerven, riss die Tür auf, verpasste dem Mann eine Watschn und beschimpfte diesen und dessen 26-jährige Beifahrerin. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.