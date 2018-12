9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Wolfratshausen Erfolgreiche Online-Beteiligung

Wolfratshauser stellen 130 Ideen für die Altstadt ins Netz

Die Bürgerbeteiligung zur Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt geht in die nächste Runde. Nach der Auftaktveranstaltung am 22. November konnten die Bürger bis Freitag in einem "Online-Brainstorming" ihre Ideen zur Umgestaltung der Marktstraße mit Umgebung einbringen. Am Nachmittag des letzten Tages verzeichnete die Internetseite fast 130 Meldungen zu den Kategorien öffentlicher Raum, Mobilität, Wohnen, Wirtschaft und Sonstiges. Sie werden nun von der Forschungsgruppe der Technischen Hochschule Deggendorf, die die digitale Plattform für die Bürgerbeteiligung entwickelt hat, ausgewertet. Auf der Website wolfratshausen.de/beteiligung sollen se dann dokumentiert werden. Dort gibt es bereits die Dokumentation der Auftaktveranstaltung als 18-seitiges PDF-Dokument.

"Ich bin sehr zufrieden mit der digitalen Beteiligung", sagt Stadtmanager Stefan Werner, der den Bürgerdialog mit initiiert hat. "Die Leute haben sich viel Mühe gemacht, ihre Meinungen ausführlicher zu erklären." Viele, die beim Auftakt nicht dabei sein konnten, hätten die Gelegenheit, sich im Internet einzubringen, genutzt. Durch die Kommentarfunktion der Plattform hätten sich zudem "kleine Gespräche" zu einzelnen Themen ergeben. "Wir haben einen umfangreichen Fundus an Ideen", resümiert Werner. Diese gelte es nun, nach Themenschwerpunkten zu ordnen und zu gewichten. Am Freitag, 14. Dezember, soll die Bestandsaufnahme dann bei der sogenannten "Stadt(ver)führung" an neuralgischen Punkten abgeschlossen werden. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Landhaus Café. Nach einer Einführung von Moderatorin Stephanie Pettrich begeben sich die Teilnehmer in drei Gruppen auf drei Rundgänge, die jeweils von Verantwortlichen der Stadtverwaltung begleitet werden. Danach gibt es eine Plenumsdiskussion im Landhaus Café (Ende: circa 19 Uhr).

Die Ideen sollen dann ausgewertet werden und die Grundlage für den "Kreativtag" am 26. Januar bilden, an dem die Wolfratshauser zusammen mit Fachleuten in Kleingruppen Lösungen zu bestimmten Leitfragen entwickeln. Die Bürgerbeteiligung wird im April abgeschlossen. Das Ergebnis soll dem Stadtrat dann als Rahmen für einen Planungsauftrag zur Umgestaltung der Marktstraße dienen.