Am Sonntagmittag ist auf dem Parkplatz am Friedhof Nantwein aus einem blauen Ford C-Max ein Korb samt Geldbörse geklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die unbekannten Täter zunächst auf der Beifahrerseite das Fenster ein und klauten aus dem Auto dann den Korb. Als die Halterin nach einer Dreiviertelstunde gegen 12.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie den Einbruch. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem Quadfahrer. Hinweise an 08171 / 42 110.