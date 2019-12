Eine etwa 30 Jahre alte Frau hat am Samstag eine 82-Jährige aus Wolfratshausen bestohlen. Die Frau hatte bei der Rentnerin unter dem Vorwand in der Winibaldstraße geklingelt, ihre etwa fünf Jahre alte Tochter müsste dringend auf Toilette. Nach dem Besuch fehlten im Haus drei Goldringe im Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Wolfratshausen unter 08171/4 2 1 10.