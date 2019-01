20. Januar 2019, 21:56 Uhr Wolfratshausen Diskussionsabend über Fußwege

Wie fußgängerfreundlich und barrierefrei ist Wolfratshausen? Um diese Frage dreht sich ein Diskussionsabend, zu dem die Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) am Donnerstag, 24. Januar, in das Gasthaus Flößerei (erster Stock) einlädt. Bürgermeister Klaus Heilinglechner und die acht Stadträte der BVW geben zunächst Informationen zum Thema, danach stehen sie für Fragen und Ideen aus dem Publikum zur Verfügung. An dem Abend soll vor allem darüber diskutiert werden, wie gut es in Wolfratshausen möglich ist, die Wege des Alltags - zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zur Freizeitgestaltung - zu Fuß zurückzulegen. Außerdem geht es um die Frage, wie Menschen mit Beeinträchtigung in der Loisachstadt zurechtkommen. Wer Anregungen hat, kann sie vorab online einreichen (bvwor.de/bvw-nah-dran).