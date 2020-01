An Heiligabend bekamen manche Senioren vielleicht ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop geschenkt. Nicht alle älteren Menschen können mit diesen Geräten jedoch umgehen. Die Computersenioren im Landkreis bieten zusammen mit der Nachbarschaftshilfe "Bürger für Bürger" eine Schulung mit anschließendem Stammtisch am Donnerstag, 9. Januar, in den Räumen Am Loisachufer 1 an. Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnehmer können ihr Smartphone, Tablet oder den Laptop mitbringen, um das Erlernte gleich zu üben. In Einzelgesprächen beantworten die Computersenioren individuelle Fragen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenfrei.